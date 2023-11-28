Эстония, Латвия и Литва объявили о полном выходе из энергокольца БРЭЛЛ

Эстония, Латвия и Литва объявили о полном выходе из электрического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), сообщает пресс-служба МИД РФ.

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ФОТО: РИА Новости
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