Премьер Эстонии: Российские туристы угрожают безопасности страны

По ее словам, необходимо ввести полный запрет на въезд россиян на территорию Европейского союза. Такой шаг, по ее мнению, может вынудить граждан России «оказывать давление на Кремль» по поводу ситуации на Украине.

Ранее глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского союза.

