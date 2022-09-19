Премьер Эстонии призвала изымать оружие у россиян и белорусов, находящихся в стране

По мнению Каллас, россияне, владеющие оружием в Эстонии, могут угрожать нацбезопасности.

Каллас отметила, что соответствующий законопроект будет направлен в парламент. По ее словам, время рассмотрения документа будет возможностью для россиян и белорусов добровольно сдать оружие.

По данным регистра, оружием в Эстонии владеют 629 россиян и белорусов.





