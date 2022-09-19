Премьер Эстонии призвала изымать оружие у россиян и белорусов, находящихся в стране
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала изымать у россиян и белорусов, находящихся в стране, огнестрельное оружие. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Каллас, россияне, владеющие оружием в Эстонии, могут угрожать нацбезопасности.
Каллас отметила, что соответствующий законопроект будет направлен в парламент. По ее словам, время рассмотрения документа будет возможностью для россиян и белорусов добровольно сдать оружие.
По данным регистра, оружием в Эстонии владеют 629 россиян и белорусов.
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