Эстония с 19 сентября закроет въезд для россиян

По словам министра, так же поступят другие прибалтийские страны. Рейнсалу подчеркнул, что Эстония призывает граждан РФ не приезжать в страну с шенгенскими визами, так как россиян «здесь не приветствуют».

При этом запрет не касается граждан, которые намерены посетить страну для встреч с родственниками и по другим гуманитарным причинам.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Прибалтики «достигли принципиального соглашения» об ограничении въезда для россиян с шенгенскими визами.

