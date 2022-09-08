Эстония с 19 сентября закроет въезд для россиян

Эстония с 19 сентября закроет въезд для граждан России, в том числе имеющих выданные третьими странами шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает «Интерфакс».

Страны Балтии договорились ограничить въезд россиянам с визами

По словам министра, так же поступят другие прибалтийские страны. Рейнсалу подчеркнул, что Эстония призывает граждан РФ не приезжать в страну с шенгенскими визами, так как россиян «здесь не приветствуют».

При этом запрет не касается граждан, которые намерены посетить страну для встреч с родственниками и по другим гуманитарным причинам.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Прибалтики «достигли принципиального соглашения» об ограничении въезда для россиян с шенгенскими визами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеЭстония
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