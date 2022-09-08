Эстония с 19 сентября закроет въезд для россиян
Эстония с 19 сентября закроет въезд для граждан России, в том числе имеющих выданные третьими странами шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, передает «Интерфакс».
По словам министра, так же поступят другие прибалтийские страны. Рейнсалу подчеркнул, что Эстония призывает граждан РФ не приезжать в страну с шенгенскими визами, так как россиян «здесь не приветствуют».
При этом запрет не касается граждан, которые намерены посетить страну для встреч с родственниками и по другим гуманитарным причинам.
Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Прибалтики «достигли принципиального соглашения» об ограничении въезда для россиян с шенгенскими визами.
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