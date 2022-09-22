Премьер Эстонии предупредила о проблемах с электроснабжением
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила жителей страны о возможных проблемах с электроснабжением, если РФ отключит страны Балтии от своей энергосистемы. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Каллас, Эстония много лет готовилась к «экстренной десинхронизации от российской электросистемы», однако перебои все-таки могут иметь место.
Как ожидается, страны Балтии к 2025 году должны выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Эстония, Латвия и Литва) и подключиться энергосистеме континентальной Европе. Такое соглашение было подписано в 2018 году.
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