Премьер Эстонии оценила объявление ее в розыск в России

По её словам, подобные действия российских властей «не заставят Эстонию замолчать».

«РФ считает, что фиктивный ордер на арест поможет заставить Эстонию замолчать. Я не буду молчать, я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны», - заключила Каллас.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск эстонских политиков, заявил, что они ответственны за «надругательство над исторической памятью», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

