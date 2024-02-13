Премьер Эстонии оценила объявление ее в розыск в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила порталу эстонского телерадиовещания ERR, что «считает фиктивным» решение России объявить её в розыск.

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По её словам, подобные действия российских властей «не заставят Эстонию замолчать».

«РФ считает, что фиктивный ордер на арест поможет заставить Эстонию замолчать. Я не буду молчать, я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны», - заключила Каллас.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявление в розыск эстонских политиков, заявил, что они ответственны за «надругательство над исторической памятью», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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