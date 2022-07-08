Премьер Эстонии Кая Каллас уходит в отставку
8 июля 202219:44
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас покидает свой пост. Об этом сообщает издание Delfi.
Отмечается, что Каллас сама выступила с этим предложением. Она пояснила, что если бы она просто назначала новых министров «было бы много шума и недовольства».
Премьер также указала на необходимость созыва Рийгикогу (госсобрание).
Ранее 7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что уходит в отставку.
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8 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru