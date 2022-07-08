Премьер Эстонии Кая Каллас уходит в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас покидает свой пост. Об этом сообщает издание Delfi.

Отмечается, что Каллас сама выступила с этим предложением. Она пояснила, что если бы она просто назначала новых министров «было бы много шума и недовольства».

Премьер также указала на необходимость созыва Рийгикогу (госсобрание).

Ранее 7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что уходит в отставку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Эстония
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