Премьер Эстонии Кая Каллас уходит в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас покидает свой пост. Об этом сообщает издание Delfi.

Отмечается, что Каллас сама выступила с этим предложением. Она пояснила, что если бы она просто назначала новых министров «было бы много шума и недовольства».

Премьер также указала на необходимость созыва Рийгикогу (госсобрание).

Ранее 7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что уходит в отставку.