Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО до конца осени
24 октября 202313:44
Генсек НАТО Йенс Столтенберг около недели назад направил членам альянса письмо, в котором говорилось о том, что Швеция должна стать членом НАТО до конца осени, пишет Bloomberg.
В период с 28 по 29 ноября пройдут встречи глав союза в Брюсселе, уточняет агентство. На сегодняшний день вступление в альянс блокируют Турция и Венгрия.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Самарской области в ДТП с бензовозом погибли четыре человека
- Израиль отверг резолюцию ГА ООН с призывом к прекращению огня
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru