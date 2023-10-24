Столтенберг призвал принять Швецию в НАТО до конца осени

Генсек НАТО Йенс Столтенберг около недели назад направил членам альянса письмо, в котором говорилось о том, что Швеция должна стать членом НАТО до конца осени, пишет Bloomberg.

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В период с 28 по 29 ноября пройдут встречи глав союза в Брюсселе, уточняет агентство. На сегодняшний день вступление в альянс блокируют Турция и Венгрия.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган предложил парламенту ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:ШвецияЙенс СтолтенбергНАТО

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