Премьер Дании исключила захват Гренландии США

Глава правительства Дании Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции в столице Гренландии Нууке заявила, что у США не получится захватить Гренландию. Об этом сообщило Danmarks radio.

Трамп заявил, что США нужна Гренландия для безопасности

«Гренландия принадлежит гренландцам, и США не захватят Гренландию. И, естественно, это то, что мы скажем все вместе в течение следующих нескольких дней», —подчеркнула премьер Дании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важную территорию с точки зрения безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Премьер-министрДанияСШАГренландия

Горячие новости

Все новости

партнеры