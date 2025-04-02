Премьер Дании исключила захват Гренландии США

«Гренландия принадлежит гренландцам, и США не захватят Гренландию. И, естественно, это то, что мы скажем все вместе в течение следующих нескольких дней», —подчеркнула премьер Дании.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важную территорию с точки зрения безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

