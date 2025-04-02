Премьер Дании исключила захват Гренландии США
Глава правительства Дании Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции в столице Гренландии Нууке заявила, что у США не получится захватить Гренландию. Об этом сообщило Danmarks radio.
«Гренландия принадлежит гренландцам, и США не захватят Гренландию. И, естественно, это то, что мы скажем все вместе в течение следующих нескольких дней», —подчеркнула премьер Дании.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегически важную территорию с точки зрения безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru