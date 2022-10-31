Премьер Чехии прибыл в Киев

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и ряд членов правительства страны прибыли в Киев. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Премьер Чехии Фиала и несколько членов его кабинета министров прибыли в Киев для переговоров с украинским премьером [Денисом] Шмыгалем», — отмечает агентство.

На минувшей неделе Киев посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Визит политика на Украину стал первым с начала специальной военной операции. России. Президент ФРГ провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевЧехияУкраина
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