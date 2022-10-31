Премьер Чехии прибыл в Киев

«Премьер Чехии Фиала и несколько членов его кабинета министров прибыли в Киев для переговоров с украинским премьером [Денисом] Шмыгалем», — отмечает агентство.

На минувшей неделе Киев посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Визит политика на Украину стал первым с начала специальной военной операции. России. Президент ФРГ провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

