Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поблагодарил в Twitter главу правительства Словакии Эдуарда Хегера за высылку трех российских дипломатов.
Чешский премьер отметил, что узнал в телефонной беседе о действиях Братиславы в знак солидарности с Прагой.
«Большое спасибо. Мы очень ценим этот весомый жест и отношение Словацкой Республики», — написал Бабиш.
Ранее в четверг Хегер объявил о высылке трех дипломатов РФ из-за актуальной геополитической обстановки и ситуации в Чехии, откуда на минувшей неделе были выдворены 18 российских дипломатов. Кроме того, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
В МИД России отметили, что «глубоко разочарованы» действиями Братиславы, и пообещали ответить на недружественные шаги.
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