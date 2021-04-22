В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Словакии
Россия ответит на высылку своих дипломатов из Словакии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о высылке трех российских дипломатов из-за актуальной геополитической обстановки и ситуации в Чехии, откуда на минувшей неделе были высланы 18 дипломатов РФ. Прага также обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
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