В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Словакии

«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о высылке трех российских дипломатов из-за актуальной геополитической обстановки и ситуации в Чехии, откуда на минувшей неделе были высланы 18 дипломатов РФ. Прага также обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

