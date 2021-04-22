В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из Словакии

Россия ответит на высылку своих дипломатов из Словакии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Словакия объявила о высылке трех сотрудников посольства РФ

«Глубоко разочарованы недружественными действиями Братиславы, решившей проявить псевдосолидарность с Прагой по сфабрикованному делу. Наш ответ не заставит себя ждать», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил о высылке трех российских дипломатов из-за актуальной геополитической обстановки и ситуации в Чехии, откуда на минувшей неделе были высланы 18 дипломатов РФ. Прага также обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:СловакияВысылкаДипломатыМария ЗахароваМИД РФ
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