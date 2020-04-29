Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке посла РФ из-за «рицина»
Ситуация в отношениях с Россией, которая связана с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, выдворения из Чехии российского посла не требует. Как отмечает издание EuroZprávy.cz, с таким заявлением выступил премьер-министр республики Андрей Бабиш. При этом он подчеркнул, что вопросами отношений с РФ занимается глава чешского МИДа Томаш Петршчек.
Напомним, 26 апреля чешское издание Respekt сообщило, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским дипломатическим паспортом, при нем был яд рицин. Авторы статьи отмечали, что мужчина прибыл в посольство РФ. Его целью являлось отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу.
Также стало известно, что информацию о приезде некоего дипломата подтвердил пресс-секретарь чешского МИДа. В свою очередь, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что видят в публикации беспочвенные нападками и направили МИД Чехии ноту. Российское посольство отвергает все обвинения, подчеркивая, что ни один дипломат не прибывал в Прагу с марта.
Ранее НСН писала, что Чехия готова провести переговоры с Россией о перевозке памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированного с пьедестала муниципальными властями района Прага-6. Об этом заявил изданию Hospodarske noviny министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Он утверждал, что Чехия не нарушила ни одного из действующих соглашений с РФ. Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, в частности, предписывает сторонам обеспечивать сохранность воинских памятников. Как пояснил Петржичек, документ допускает возможность их перемещения при условии достойного обращения.
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