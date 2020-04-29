Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке посла РФ из-за «рицина»

Ситуация в отношениях с Россией, которая связана с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, выдворения из Чехии российского посла не требует. Как отмечает издание EuroZprávy.cz, с таким заявлением выступил премьер-министр республики Андрей Бабиш. При этом он подчеркнул, что вопросами отношений с РФ занимается глава чешского МИДа Томаш Петршчек.

Напомним, 26 апреля чешское издание Respekt сообщило, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским дипломатическим паспортом, при нем был яд рицин. Авторы статьи отмечали, что мужчина прибыл в посольство РФ. Его целью являлось отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу.