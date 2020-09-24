Премьер Болгарии объяснил высылку российских дипломатов из страны

Болгария имеет достаточно информации о двух сотрудниках российского торгпредства, чтобы подозревать их в шпионской деятельности и выслать из страны. Об этом сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов в ходе брифинга.

Глава болгарского правительства напомнил, что предупреждал президента РФ Владимира Путина еще несколько лет назад о том, что не допускает подобного на территории своей страны.