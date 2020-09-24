Премьер Болгарии объяснил высылку российских дипломатов из страны
Болгария имеет достаточно информации о двух сотрудниках российского торгпредства, чтобы подозревать их в шпионской деятельности и выслать из страны. Об этом сообщил премьер-министр страны Бойко Борисов в ходе брифинга.
Глава болгарского правительства напомнил, что предупреждал президента РФ Владимира Путина еще несколько лет назад о том, что не допускает подобного на территории своей страны.
Борисов отметил, что прокуратура и Государственное агентство национальной собрали достаточно информации о шпионской деятельности россиян.
Ранее МИД Болгарии заявил о высылке двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, однако никаких доказательств ведомство не предоставило.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения «надуманными», сообщает RT. Она сообщила, что Москва примет ответные меры на такой шаг Софии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru