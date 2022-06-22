Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству
22 июня 202221:30
Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирила Петкова. Об этом сообщает ТАСС.
По результатам голосования 123 депутата высказались против нынешнего кабинета министров. «За» проголосовали 116. Воздержавшихся не было.
Болгарский политик Кирилл Петков является премьер-министром страны с 13 декабря 2021.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru