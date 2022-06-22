Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству

Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Кирила Петкова. Об этом сообщает ТАСС.

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По результатам голосования 123 депутата высказались против нынешнего кабинета министров. «За» проголосовали 116. Воздержавшихся не было.

Болгарский политик Кирилл Петков является премьер-министром страны с 13 декабря 2021.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Болгария
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