Премьер Армении повторно предложил уволить главу Генштаба

Администрация президента Армении получила повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба республики Оника Гаспаряна.

Ранее президент Армен Сакркисян уже отказал Пашиняну уволить главу Генштаба и вернул соответствующий указ премьер-министру с возражениями.

Вооруженные силы Армении потребовали 25 февраля отставки Пашиняна и правительства страны. Заявление подписало все руководства, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

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Конфликт Пашиняна с военными разгорелся после заявления премьер о неэффективности российских ракетных установок «Искандер». По его словам, во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе они «не взорвались или взорвались лишь на 10%».



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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян
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