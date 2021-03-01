Премьер Армении повторно предложил уволить главу Генштаба
Администрация президента Армении получила повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба республики Оника Гаспаряна.
Ранее президент Армен Сакркисян уже отказал Пашиняну уволить главу Генштаба и вернул соответствующий указ премьер-министру с возражениями.
Вооруженные силы Армении потребовали 25 февраля отставки Пашиняна и правительства страны. Заявление подписало все руководства, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.
Конфликт Пашиняна с военными разгорелся после заявления премьер о неэффективности российских ракетных установок «Искандер». По его словам, во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе они «не взорвались или взорвались лишь на 10%».
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