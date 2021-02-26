Алиев опроверг слова Пашиняна о неработоспособности ракет «Искандер» в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС республики не фиксировали применения тактических ракет «Искандер» во время эскалации вооруженного конфликта в Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Алиев добавил, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неработоспособности «Искандеров» анекдотичны, так как армянские военные ни разу ими не воспользовались.



Пашинян 23 февраля в интервью армянскому новостному сайту сообщил, что российские ракетные комплексы «не взорвались или взорвались лишь на 10%».