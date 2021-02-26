Алиев опроверг слова Пашиняна о неработоспособности ракет «Искандер» в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС республики не фиксировали применения тактических ракет «Искандер» во время эскалации вооруженного конфликта в Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

Алиев добавил, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неработоспособности «Искандеров» анекдотичны, так как армянские военные ни разу ими не воспользовались.

Пашинян 23 февраля в интервью армянскому новостному сайту сообщил, что российские ракетные комплексы «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

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Ранее сообщалось, что выпущенные Армянской стороной в ноябре «Искандеры» использовались как минимум четыре раза, но ни одна из ракет не попала в цель. Одна из ракет промахнулась на 6 километров и взорвалась в жилых кварталах центра второго по величине города Азербайджана.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Нагорный КарабахРакетыИскандер
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