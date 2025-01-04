Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью ради экономии

По его словам, ограничение работы уличного освещения поможет сэкономить электроэнергию, тем самым снизив число веерных отключений, либо уменьшить их длительность.

Напомним, с 1 января 2025 года российская компания «Газпром» прекратила поставки газа через Украину из-за отсутствия юридической и технической возможностей. До этого президент Украины Владимир Зеленский отказался от продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

В связи с этим накануне стоимость газа на европейских торгах выросла до максимума с октября 2023 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».