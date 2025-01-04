Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью ради экономии
Власти Приднестровья отказались от уличного освещения в ночной период в целях экономии электроэнергии, сообщил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник.
По его словам, ограничение работы уличного освещения поможет сэкономить электроэнергию, тем самым снизив число веерных отключений, либо уменьшить их длительность.
Напомним, с 1 января 2025 года российская компания «Газпром» прекратила поставки газа через Украину из-за отсутствия юридической и технической возможностей. До этого президент Украины Владимир Зеленский отказался от продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В связи с этим накануне стоимость газа на европейских торгах выросла до максимума с октября 2023 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru