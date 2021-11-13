Представителя России переизбрали в Комиссию международного права ООН

Представителя России, главу Правового департамента МИД Евгения Загайнова переизбрали в Комиссию международного права (КМП) Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при международной организации.

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Отмечается, что выборы состоялись в пятницу в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН.

«В новый состав КМП в условиях жесткой конкуренции (семь претендентов на три места от группы восточноевропейских государств) переизбран российский член комиссии, директор Правового департамента МИД России Евгений Загайнов, набравший наибольшее число голосов», — цитирует сообщение постпредства ТАСС.

КМП Генассамблеи ООН — вспомогательный орган, который занимается вопросами кодификации и прогрессивного развития международного права.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:РоссияГенассамблея ООНООН
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