На Украине назвали число участников саммита «Крымской платформы»

Более 40 стран и международных организаций присоединятся к Киеву в качестве основателей «Крымской платформы». Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня я объявляю участников саммита "Крымской платформы". Это 44 страны и международные организации. Вместе с Украиной 45 участников», — приводит слова министра ТАСС.

Так, на форум прибудут президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии, Словении и Финляндии. Также Киев ожидает премьер-министров Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции, Швейцарии и Чехии.

Министры иностранных дел представят Турцию, Францию, Германию, Испанию, Италию, Бельгию, Австрию, Нидерланды, Люксембург, Ирландию, Данию, Болгарию, Черногорию и Северную Македонию. Главы Минобороны прибудут от Великобритании и Португалии.

Кроме того, США на форуме «Крымской платформы» представит личный посланник президента и министр транспорта США, от Норвегии прибудет госсекретарь министерства иностранных дел. При этом Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция отправят на форум своих послов.

В инициативе Киева также примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, заместитель генерального секретаря НАТО, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, генсекретарь ГУАМ (объединения Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии).

Саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа, напоминает Ura.ru. По словам вице-спикера парламента Крыма Владимира Бобкова, мероприятие является актом дипломатической агрессии в отношении России, и участие РФ в нем исключено, отмечает РИА ФАН.

