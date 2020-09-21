Представителю Крыма не дали высказаться на форуме ООН
Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца было прервано на Европейском региональном форуме ООН. Он рассказал, что на словах «российский Крым» модератор форума оборвала его, не дав закончить выступление, пишет РИА Новости.
Чегринец предположил, что, вероятнее всего, это решение было принято на основании жалобы от украинской стороны. Также он отметил, что в ходе видеоконференции в рамках форума он не успел коснуться вопроса вмешательства западных СМИ в ситуацию в Белоруссии.
Добавим, Чегринец, по происхождению белорус, возглавляет крымскую общину выходцев из этой бывшей союзной республики.
Между тем, ранее бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская направила дополнительную информацию о доступе к воде в Крыму Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет. Об этом она написала на своей странице в «Инстаграме». Депутат подчёркивает, что Киев незаконно перекрыл поступление воды по Северо-Крымскому каналу «из международной реки Днепр».
В этих материалах приведены данные о последствиях перекрытия канала: об опустошении водохранилищ, перебоях с водоснабжением городов и целых районов, а также о засолении почв. Поклонская призывает Бачелет осудить действия Киева и добиться восстановления функционирования Северо-Крымского канала.
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