Представителю Крыма не дали высказаться на форуме ООН

Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца было прервано на Европейском региональном форуме ООН. Он рассказал, что на словах «российский Крым» модератор форума оборвала его, не дав закончить выступление, пишет РИА Новости.

Чегринец предположил, что, вероятнее всего, это решение было принято на основании жалобы от украинской стороны. Также он отметил, что в ходе видеоконференции в рамках форума он не успел коснуться вопроса вмешательства западных СМИ в ситуацию в Белоруссии.

Добавим, Чегринец, по происхождению белорус, возглавляет крымскую общину выходцев из этой бывшей союзной республики.