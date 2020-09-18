В российском парламенте предостерегли США от провокаций в Крыму
Представители республики в российском парламенте в эфире НСН подтвердили агрессивную политику Соединенных Штатов Америки в отношении России.
Российская Федерация потребовала от США объяснить данные о поддержке диверсий в Крыму. Посольство в Вашингтоне обратило внимание на информацию журналистов телеканала NBC News о том, что власти США поддерживают украинские провокации в Крыму. Российские дипломаты потребовали от Вашингтона уточнить, правда ли это.
Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН выразил уверенность, что спецслужбы республики не допустят провокаций Украины.
«Про поддержку США экстремистов и террористов знают во всем мире, так что эта новость не вызывает у меня удивления. Наверняка, по мнению Вашингтона, украинские националисты относятся к так называемым умеренным радикалам, а, значит, их можно поддерживать морально и материально. В Крыму наши спецслужбы начеку, и отсутствие диверсий - это показатель их системной и эффективной работы. Не думаю, что украинская власть отказалась от желания что-нибудь взорвать в инфраструктуре полуострова, просто понимает, что любой диверсионной группе будет выписан билет в один конец: их либо уничтожат, либо посадят на длительные сроки», - заявил он.
В свою очередь член Совета Федерации от законодательного органа Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН напомнила, что США целенаправленно нагнетает обстановку вблизи российских границ.
«Вместо объединения усилий в борьбе с новой короновирусной инфекцией США целенаправленно нагнетают обстановку на Черноморском побережье. Это и без того усугубляет непростую военно-политическую ситуацию. К сожалению, США в течение долгого времени занимались диверсионной деятельностью, выраженной в поставке вооружения в Венесуэлу и на Украину, в другие страны. Что касается милитаристической активности Соединенных Штатов, которые избрали своим инструментом Украину, эта активность в последнее время активизировалась. От чего или от кого хотят отвлечь внимание рядовых американцев, ответ на этот вопрос даст время.
Для нас очевидно то, что США ведет агрессивную и дестабилизирующую политику. Периодические провокации, в частности, в воздушном пространстве над Крымом, маневры по отработке бомбардировки черноморской территории американскими бомбардировщиками – все это расценивается нами как недружественные акты, и вызывают нашу серьезную озабоченность. Вопрос подобных инцидентов чрезвычайно важен не только для нас, крымчан, но и для всего мирового сообщества. Мы ждем реакции официальных американских властей. Мы обратим пристальное внимание на скорость этой реакции и на ее содержание», - пообещала она.
В то же время в июле украинские СМИ опубликовали запись разговора предположительно между экс-президентом страны Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом о диверсиях в Крыму.
Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что США помогают спецслужбам Украины с весны 2014 года, регулярно передавая данные со своих разведывательных спутников.
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