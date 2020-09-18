В российском парламенте предостерегли США от провокаций в Крыму

Российская Федерация потребовала от США объяснить данные о поддержке диверсий в Крыму. Посольство в Вашингтоне обратило внимание на информацию журналистов телеканала NBC News о том, что власти США поддерживают украинские провокации в Крыму. Российские дипломаты потребовали от Вашингтона уточнить, правда ли это.

Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН выразил уверенность, что спецслужбы республики не допустят провокаций Украины.

«Про поддержку США экстремистов и террористов знают во всем мире, так что эта новость не вызывает у меня удивления. Наверняка, по мнению Вашингтона, украинские националисты относятся к так называемым умеренным радикалам, а, значит, их можно поддерживать морально и материально. В Крыму наши спецслужбы начеку, и отсутствие диверсий - это показатель их системной и эффективной работы. Не думаю, что украинская власть отказалась от желания что-нибудь взорвать в инфраструктуре полуострова, просто понимает, что любой диверсионной группе будет выписан билет в один конец: их либо уничтожат, либо посадят на длительные сроки», - заявил он.

В свою очередь член Совета Федерации от законодательного органа Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН напомнила, что США целенаправленно нагнетает обстановку вблизи российских границ.