Представительство РФ при НАТО отказалось комментировать информацию о высылке дипломатов
Представительство РФ при НАТО отказалось комментировать информацию о том, что планируется высылка восьми российских дипломатов, передает РИА Новости.
«Никаких комментариев не будет», - заявили агентству в представительстве.
Накануне также ряд сенаторов призвали президента США Джо Байдена выслать более 300 дипломатов РФ в случае отказа российской стороны от расширения штата посольства Соединенных Штатов в Москве.
В ответ на это в министерстве иностранных дел России заявили, что в США нет столько дипломатов, сколько предлагается выслать из РФ. Кроме того, в МИД предположили, что таким образом США добиваются закрытия американских загранучереждений.
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