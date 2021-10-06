Представительство РФ при НАТО отказалось комментировать информацию о высылке дипломатов

Представительство РФ при НАТО отказалось комментировать информацию о том, что планируется высылка восьми российских дипломатов, передает РИА Новости.

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«Никаких комментариев не будет», - заявили агентству в представительстве.

Накануне также ряд сенаторов призвали президента США Джо Байдена выслать более 300 дипломатов РФ в случае отказа российской стороны от расширения штата посольства Соединенных Штатов в Москве.

В ответ на это в министерстве иностранных дел России заявили, что в США нет столько дипломатов, сколько предлагается выслать из РФ. Кроме того, в МИД предположили, что таким образом США добиваются закрытия американских загранучереждений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатНАТО
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