Представительство РФ при НАТО отказалось комментировать информацию о высылке дипломатов

НАТО вышлет несколько сотрудников российской миссии из Брюсселя за их «враждебную деятельность» Множество людей пострадали при стрельбе в школе в Техасе Совбез РФ заявил об использовании зараженных COVID-19 для терактов Суд в Москве оставил в силе штрафы в отношении Facebook Рок-группа ДДТ поставила суточный рекорд по сбору средств на выпуск нового альбома