Чешский дипломат призвал не церемониться с Россией
Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Евросоюзу следует занять «жёсткую позицию потребителей» в вопросах цен на газ, сообщает РИА Новости.
В разговоре с «Радиожурналом» дипломат призвал Европе перестать «церемониться» с Москвой и показать, что ведёт газовую войну.
«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», - подчеркнул Бартушка.
Ранее США и ряд стран Европы выступили с заявлением против «Северного потока - 2». Документ подписали, в том числе, представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Великобритании, Ирландии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+24 522 / сут.
Умерли
208 тыс.+887 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+19 955 / сут.
- Саакашвили грозит до 9 лет лишения свободы
- В Черногории задержан экс-директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов
- В Грузии задержали экс-президента Саакашвили
- Чешский дипломат призвал не церемониться с Россией
- В Китае из караоке стали изымать песни с вредоносным содержанием
- Самый сильный человек России умер от коронавируса
- Фургала оставили в СИЗО ещё на два месяца
- В России на инновационную экономику выделят 385,6 млрд рублей
- Сбербанк помогает следствию по делу Раковой
- СМИ: взрывы прогремели на севере Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru