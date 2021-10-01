Чешский дипломат призвал не церемониться с Россией

Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что Евросоюзу следует занять «жёсткую позицию потребителей» в вопросах цен на газ, сообщает РИА Новости.

В разговоре с «Радиожурналом» дипломат призвал Европе перестать «церемониться» с Москвой и показать, что ведёт газовую войну.

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся», - подчеркнул Бартушка.

Ранее США и ряд стран Европы выступили с заявлением против «Северного потока - 2». Документ подписали, в том числе, представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Великобритании, Ирландии.

