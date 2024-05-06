Пашинян не приедет в Москву на инаугурацию Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает РИА Новости.

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Председатель парламента ответил отрицательно на вопрос, собирается ли Пашинян в Москву на инаугурацию российского лидера.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что инаугурация президента страны пройдет 7 мая. Как отмечал журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин», инаугурация состоится в 12:00 во вторник, после правительство по традиции уйдет в отставку, и начнется формирование нового кабмина, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
ТЕГИ:МоскваИнаугурацияАрменияВладимир ПутинНикол Пашинян

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