Пашинян не приедет в Москву на инаугурацию Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает РИА Новости.
Председатель парламента ответил отрицательно на вопрос, собирается ли Пашинян в Москву на инаугурацию российского лидера.
Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что инаугурация президента страны пройдет 7 мая. Как отмечал журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин», инаугурация состоится в 12:00 во вторник, после правительство по традиции уйдет в отставку, и начнется формирование нового кабмина, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru