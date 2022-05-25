Представителей России не пригласят на церемонию памяти жертв в Хиросиме
Власти Хиросимы не пригласили представителей России на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Об этом сообщил посол РФ в Японии Михаил Галузин.
Мероприятие традиционно проводится 6 августа, пишет РИА ФАН.
«Подобный постыдный шаг – очередное свидетельство того, что руководство японского движения, именующего себя антиядерным, на деле в очередной раз повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан, ставших в августе 1945 года безвинными жертвами варварской атомной бомбардировки, совершенной Соединенными Штатами Америки», — говорится в заявлении в соцсетях российского посольства.
Галузин считает, что в Японии не хотят вспоминать, «какая же страна совершила это чудовищное массовое убийство мирных людей». Дипломат предположил, что таким образом Токио понимает свой «союзнический долг перед Вашингтоном», который не намерен «извиниться за содеянное».
«Не считает, видимо, нужным, и это нисколько не волнует местных якобы антиядерщиков. Зато на все лады бессовестно тиражируются небылицы насчет мифического намерения Москвы применить ядерное оружие на Украине. Теперь еще и "отменили" Россию на своем главном мероприятии», — подчеркнул посол.
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