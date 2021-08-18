Представитель «Талибана» заявил, что Афганистану не нужна демократия

Высокопоставленный представитель запрещённого в России радикального движения «Талибан» Вахидулла Хашими заявил, что верховным лидером Афганистана при новой власти будет предводитель организации Хайбатулла Ахундзада, сообщает Reuters.

По его словам, страна будет жить по законам шариата, а управлять ей будет совет талибов.

«Никакой демократической системы в Афганистане не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований», - резюмировал Хашими.

Ранее официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы «намерены искоренить зло» и сделают всё, чтобы Афганистан не превратился в центр по производству наркотиков.