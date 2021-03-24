Столтенберг: ЕС и НАТО не смогут в одиночку справиться с вызовами от РФ
Евросоюз и НАТО не смогут в одиночку справиться с вызовами, которые исходят от России, поэтому им надо работать вместе, приводит ТАСС слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В среду прошло заседание глав МИД стран-членов альянса с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, подчеркивает RT.
Темой переговоров является перестройка военной организации в свете концепции «НАТО-2030».
Во вторник главы МИД стран-членов организации приняли заявление, в котором признали угрозу со стороны России, международного терроризма, авторитарных государств и негосударственных игроков. По их мнению, для этого используются в том числе гибридные и киберугрозы. На этом фоне альянс призывает своих членов к более тесному взаимодействию между США и европейскими странами-членами НАТО, а также увеличивать военные расходы.
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