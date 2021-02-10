Представитель РФ в ОБСЕ рассказал о прессинге российских журналистов
РФ продолжает принимать меры по защите прав российских журналистов, которые подвергаются притеснению в странах ОБСЕ. Об этом рассказал постоянный представитель России в организации Александр Лукашевич в интервью РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия «не приемлет практику сегрегации прессы на правильную и неправильную» и сообщил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМи Тереза Рибейру согласилась с ним.
Лукашевич добавил, что российские дипломаты также следят за действия социальных сетей, которые ограничивают контент российских СМИ. Действия Facebook и Twitter представитель ОБСЕ назвал откровенным произволом.
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