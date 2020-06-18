Представитель посольства РФ вызван в МИД Литвы
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства РФ из-за внесенного в Госдуму законопроекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию.
Уточняется, что речь идет о законопроекте, который предполагает признание
недействительным постановления Совета народных депутатов СССР 1989 года с осуждением пакта Молотова – Рибентропа. Внесший законопроект депутат Алексей Журавлев считает, что постановление «не соответствует принципам исторической справедливости», а также принято под давлением внешних сил.
Как пишет агентство, в литовском МИД выразили сильную обеспокоенность законопроектом и на встрече с представителем российского посольства озвучили свою позицию. В свою очередь, российский дипломат призвал остановить агрессивную риторику в отношении России и подходить взвешенно и беспристрастно к совместному прошлому.
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