Представитель посольства РФ вызван в МИД Литвы

Уточняется, что речь идет о законопроекте, который предполагает признание

недействительным постановления Совета народных депутатов СССР 1989 года с осуждением пакта Молотова – Рибентропа. Внесший законопроект депутат Алексей Журавлев считает, что постановление «не соответствует принципам исторической справедливости», а также принято под давлением внешних сил.

Как пишет агентство, в литовском МИД выразили сильную обеспокоенность законопроектом и на встрече с представителем российского посольства озвучили свою позицию. В свою очередь, российский дипломат призвал остановить агрессивную риторику в отношении России и подходить взвешенно и беспристрастно к совместному прошлому.

