Представитель Лукашенко рассказала о признаниях в деле «дочки» Газпрома
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что участники расследования против дочерней компании «Газпрома» и Газпромбанка – Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего председателя правления Белгазпромбанка и кандидата на пост президента от оппозиции Виктора Бабарико. Об этом пишет РБК.
Эйсмонт прокомментировала мнение Бабарико, который считает обыски, которые произошли в банке 12 июня, рейдерским захватов.
По словам Эйсмонт, в рамках возбужденных против сотрудников банка дел, задержаны 15 человек. Им предъявлены обвинения «по серьезным статьям». Уголовные дела возбуждены в связи с неуплатой налогов в особо крупном размере и легализацией средств, добытых преступным путем, также в особо крупном размере.
Пресс-секретарь белорусского президента отметила, что задержанные дают признательные показания, в том числе и против – Бабарико. Подробности дел Эйсмонт не озвучила и перенаправила подобные вопросы в адрес Комитета госконтроля.
Ранее «Газпромбанк» и Газпром заявили о незаконном назначении исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка. В свою очередь Бабарико, возглавлявший Белгазпромбанк 20 лет, считает, что действия Минска «носят заказной политический характер».
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