Представитель Лукашенко рассказала о признаниях в деле «дочки» Газпрома

По словам Эйсмонт, в рамках возбужденных против сотрудников банка дел, задержаны 15 человек. Им предъявлены обвинения «по серьезным статьям». Уголовные дела возбуждены в связи с неуплатой налогов в особо крупном размере и легализацией средств, добытых преступным путем, также в особо крупном размере.

Пресс-секретарь белорусского президента отметила, что задержанные дают признательные показания, в том числе и против – Бабарико. Подробности дел Эйсмонт не озвучила и перенаправила подобные вопросы в адрес Комитета госконтроля.

Ранее «Газпромбанк» и Газпром заявили о незаконном назначении исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка. В свою очередь Бабарико, возглавлявший Белгазпромбанк 20 лет, считает, что действия Минска «носят заказной политический характер».

