Представитель Белого дома заявила, что Байден «усиливает страдания» американцев

Отвечая на вопрос о мерах Вашингтона для поддержания семей на фоне высоких цен на бензин, пресс-секретарь заявила, что Байден «предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо».

Из-за антироссийских санкций, введенных Западом на фоне спецоперации РФ на Украине, в США и Европе резко выросли цены на топливо и продукты. Так, в Соединенных Штатах цены на бензин впервые в истории поднялись почти до $2 за литр, а инфляция достигла самых высоких показателей за последние 40 лет.

