Представитель Белого дома заявила, что Байден «усиливает страдания» американцев
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга допустила оговорку и заявила, что президент США Джо Байден «усиливает страдания» американцев из-за высоких цен на топливо.
Отвечая на вопрос о мерах Вашингтона для поддержания семей на фоне высоких цен на бензин, пресс-секретарь заявила, что Байден «предпринимает абсолютно все шаги, которые в его силах, чтобы усилить… то есть ослабить страдания американских семей в связи с высокими ценами на топливо».
Из-за антироссийских санкций, введенных Западом на фоне спецоперации РФ на Украине, в США и Европе резко выросли цены на топливо и продукты. Так, в Соединенных Штатах цены на бензин впервые в истории поднялись почти до $2 за литр, а инфляция достигла самых высоких показателей за последние 40 лет.
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