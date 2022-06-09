Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в США

Президент США Джо Байден назвал инфляцию в стране «проклятьем». Такое заявление глава государства сделал в эфире шоу ведущего Джимми Киммела на телеканале ABC.

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«Инфляция — это проклятье нашего существования», — сказал Байден.

По словам американского президента, сильнее всего дорожают бензин и еда, пишет Ura.ru.

В Белом доме обвиняют в рекордной инфляции президента РФ Владимира Путина: якобы рост цен вызван последствиями кризиса на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфляцияСШАДжо Байден
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