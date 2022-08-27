Представитель Байдена назвал неидеальным проект итогового доклада конференции ДНЯО

Ранее стало известно, что участники конференции не смогли согласовать итоговый документ.

«Мы осознаем, что проект итогового документа не был идеален и не отражал справедливо условия "на земле"», — цитирует Шейнмана РИА Новости.

Представитель американского президента указал, что текст «недооценивал ситуацию на Запорожской АЭС».

В свою очередь, замглавы делегации России на конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщил, что достичь консенсуса по итоговому документу помешали «лживые и политизированные» заявления по Украине со стороны некоторых делегаций. Тем не менее, российская сторона не считает несогласованный итоговый документ провалом работы стран за прошедший обзорный цикл.

