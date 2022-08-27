Представитель Байдена назвал неидеальным проект итогового доклада конференции ДНЯО

Проект итогового документа Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был «не идеален». Об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман.

Участники конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ

Ранее стало известно, что участники конференции не смогли согласовать итоговый документ.

«Мы осознаем, что проект итогового документа не был идеален и не отражал справедливо условия "на земле"», — цитирует Шейнмана РИА Новости.

Представитель американского президента указал, что текст «недооценивал ситуацию на Запорожской АЭС».

В свою очередь, замглавы делегации России на конференции ДНЯО Андрей Белоусов сообщил, что достичь консенсуса по итоговому документу помешали «лживые и политизированные» заявления по Украине со стороны некоторых делегаций. Тем не менее, российская сторона не считает несогласованный итоговый документ провалом работы стран за прошедший обзорный цикл.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьЯдерное ОружиеСША
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