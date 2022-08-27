Участники конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ

«Несмотря на интенсивные консультации конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа», — цитирует Злаувинена РИА Новости.

На предыдущей конференции в 2015 году участники так же не согласовали итоговый документ, консенсус по которому свидетельствовал бы об успехе консультаций. Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке в 2026 году.

