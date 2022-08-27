Участники конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ
Участникам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось принять итоговый документ. Об этом сообщил председатель конференции Густаво Злаувинен.
«Несмотря на интенсивные консультации конференция не смогла достичь договоренности по субстантивной части проекта итогового документа», — цитирует Злаувинена РИА Новости.
На предыдущей конференции в 2015 году участники так же не согласовали итоговый документ, консенсус по которому свидетельствовал бы об успехе консультаций. Следующая Обзорная конференция ДНЯО пройдет в Нью-Йорке в 2026 году.
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