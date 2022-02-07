Представитель армии ЛНР: ВСУ ведут подготовку к наступлению в Донбассе
Украинские силовики продолжают вести подготовку к наступательной операции в Донбассе, они пополняют запасы боеприпасов и готовят военную технику. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис на брифинге.
По его словам, в районе города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе украинские военные уточняют карты и координаты объектов огневого поражения. Микужис добавил, что в данном районе находится расчет беспилотной летательной авиации ВС Украины.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
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