Представитель армии ЛНР: ВСУ ведут подготовку к наступлению в Донбассе

Украинские силовики продолжают вести подготовку к наступательной операции в Донбассе, они пополняют запасы боеприпасов и готовят военную технику. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис на брифинге.

В Госдуме считают, что «Украина для США — как жёлтая карточка в футболе»

По его словам, в районе города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе украинские военные уточняют карты и координаты объектов огневого поражения. Микужис добавил, что в данном районе находится расчет беспилотной летательной авиации ВС Украины.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:ДонбассУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры