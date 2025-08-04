Продюсер прокомментировала сообщения о госпитализации Александра Розенбаума

Информация о госпитализации Александра Розенбаума не соответствует действительности. Об этом сообщила РИА Новости его продюсер Белла Купсина, подчеркнув, что с артистом все в порядке.

По ее словам, музыкант готовится к поездке и собирается улететь на отдых. Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Розенбаум якобы был госпитализирован с пневмонией.

Розенбаум заявил, что в прошлой жизни был реестровым казаком

Александр Розенбаум — советский и российский автор-исполнитель, композитор, народный артист России.

Родился в 1951 году в Ленинграде, окончил медицинский институт, но прославился как музыкант, исполняющий собственные песни. Широкую известность получил в 1980-х, став одним из самых узнаваемых бардов страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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