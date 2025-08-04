Продюсер прокомментировала сообщения о госпитализации Александра Розенбаума

Информация о госпитализации Александра Розенбаума не соответствует действительности. Об этом сообщила РИА Новости его продюсер Белла Купсина, подчеркнув, что с артистом все в порядке.

По ее словам, музыкант готовится к поездке и собирается улететь на отдых. Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Розенбаум якобы был госпитализирован с пневмонией.