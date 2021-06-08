Председатель ОБСЕ прокомментировала выход России из ДОН
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде прокомментировала решение России выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
«Сожалею, что Россия объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе», — написала Линде в Twitter.
Глава шведского МИД добавила, что Швеция продолжает призывать к полному соблюдению договора и максимально широкому участию в нем.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОН. Госдума одобрила денонсацию 19 мая, 2 июня закон о выходе из ДОН согласовал Совет Федерации.
Согласно заключенному в 1992 году договору, самолеты-разведчики могли летать над территорией стран-участниц в соответствии со специальным регламентом.
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