Председатель ОБСЕ прокомментировала выход России из ДОН

«Сожалею, что Россия объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу. ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе», — написала Линде в Twitter.

Глава шведского МИД добавила, что Швеция продолжает призывать к полному соблюдению договора и максимально широкому участию в нем.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОН. Госдума одобрила денонсацию 19 мая, 2 июня закон о выходе из ДОН согласовал Совет Федерации.

Согласно заключенному в 1992 году договору, самолеты-разведчики могли летать над территорией стран-участниц в соответствии со специальным регламентом.

