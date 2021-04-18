Председатель Мосгордумы Шапошников вновь стал самым богатым депутатом
Самым богатым депутатом Мосгордумы второй год подряд стал ее председатель Алексей Шапошников, передает РИА Новости.
В прошлом году он заработал 180,9 миллиона рублей. Депутат имеет в своей собственности квартиру площадью 269,5 квадратных метра, машиноместо и легковой автомобиль Mercedez Benz Е350.
На втором месте в списке самых богатых депутатов Мосгордумы - депутат фракции КПРФ Любовь Никитина с доходом в 49,1 миллиона рублей. В ее собственности четыре земельных участка, два жилых дома, пять квартир в индивидуальной собственности и одна квартира в долевой собственности, а также шесть нежилых помещений.
Третье место по доходам занимает депутат Андрей Медведев, который задекларировал 27,1 миллиона рублей дохода за 2020 год. В его собственности земельный участок, жилой дом и две квартиры, а также два автомобиля.
Напомним, депутат Сахалинской областной думы и рыбопромышленник Дмитрий Пашов с доходом более 6,2 миллиардов рублей стал самым богатым среди российских чиновников и госслужащих в 2020 году по версии журнала Forbes. Издание обновило список на основании деклараций более 400 ведомств и структур органов власти, выбрав критерием ранжирования семейный доход (с учётом дохода супруга или супруги).
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