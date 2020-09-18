Названы богатейшие чиновники и госслужащие России

Пашов — владелец ООО «Монерон», контрольный пакет акций которой пытались купить Ксения Собчак и жена бывшего топ-менеджера Роснефти Елена Соглаева. В тот момент суд наложил арест на активы компании, а налоговики отказались регистрировать сделку.

Пашова не было в аналогичном прошлогоднем списке Forbes, однако с тех пор его доход вырос в 610 раз, отмечается в материале. Источники новых средств в его декларации не указаны.

В топ-10 рейтинга вошли сенатор Валерий Пономарёв с доходом 2,8 миллиардов рублей и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (1,9 миллиарда рублей). Среди богатейших чиновников и госслужащих - по одному депутату от ЗакСобраний Камчатского края и Челябинской области, депутаты Магаданской, Рязанской и Волгоградской областной дум, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

