Названы богатейшие чиновники и госслужащие России
Депутат Сахалинской областной думы и рыбопромышленник Дмитрий Пашов с доходом более 6,2 миллиардов рублей стал самым богатым среди российских чиновников и госслужащих в 2020 году по версии журнала Forbes. Издание обновило список на основании деклараций более 400 ведомств и структур органов власти, выбрав критерием ранжирования семейный доход (с учётом дохода супруга или супруги).
Пашов — владелец ООО «Монерон», контрольный пакет акций которой пытались купить Ксения Собчак и жена бывшего топ-менеджера Роснефти Елена Соглаева. В тот момент суд наложил арест на активы компании, а налоговики отказались регистрировать сделку.
Пашова не было в аналогичном прошлогоднем списке Forbes, однако с тех пор его доход вырос в 610 раз, отмечается в материале. Источники новых средств в его декларации не указаны.
В топ-10 рейтинга вошли сенатор Валерий Пономарёв с доходом 2,8 миллиардов рублей и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (1,9 миллиарда рублей). Среди богатейших чиновников и госслужащих - по одному депутату от ЗакСобраний Камчатского края и Челябинской области, депутаты Магаданской, Рязанской и Волгоградской областной дум, а также председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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