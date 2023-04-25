Правящая партия ЮАР приняла решение о выходе страны из МУС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС), сообщает ТАСС.
По его словам, это связано с «пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям».
«Мы хотели бы, чтобы этот вопрос о несправедливом отношении был обсужден должным образом», - подчеркнул президент ЮАР.
Отмечается, что окончательное решение о выходе республики из МУС будет принимать национальный парламента.
Ранее министр по делам ЕС и конституции Австрии Каролина Эдтштадлер заявила, что австрийские власти выполнят решение Международного уголовного суда (МУС) и произведет арест президента РФ Владимира Путина, если он посетил Вену, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru