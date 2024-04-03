Правящая партия Грузии повторно внесет на рассмотрение закон об иноагентах
Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» повторно внесет на рассмотрение в парламент законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщил лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе в ходе брифинга.
Он отметил, что парламентское большинство приняло такое решение после прошедших консультаций с политическим советом. По словам Мдинарадзе, законопроект внесут с той же формулировкой, как и в 2023 году, за исключением термина «агент иностранного влияния». Он объяснил, что вместо него будет использована формулировка «организация, проводящая интересы иностранной силы».
Так, единственным требованием инициативы, по словам Мдинарадзе, будет ежегодная финансовая отчетность организаций, которые получают иностранное финансирование.
Ранее, в марте, председатель грузинской партии «Сила народа» Созар Субари заявил, что закон «о прозрачности иностранного влияния» нужно принять, так как государству необходимо защищать свой суверенитет и демократию. При этом в марте прошлого года в Тбилиси прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах, передает «Радиоточка НСН».
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