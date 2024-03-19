Правящая партия Грузии готовит законопроект против ЛГБТ-пропаганды
Правящая партия «Грузинская мечта» на следующей неделе внесет в парламент страны законопроект против пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), передает телеканал Pirveli со ссылкой на исполнительного секретаря партии Мамука Мдинарадзе.
В конце февраля партия анонсировала законопроект, направленный на борьбу с ЛГБТ-пропагандой. Мдинарадзе тогда осудил «псевдолибералов», которые, навязывают понятия «родитель-один» и «родитель-два».
Мдинарадзе также указал на попытки провести в стране недели прайда и проявляющиеся «элементы пропаганды» в кино.
Ранее в СМИ появилась информация, что МВД попросили проверить певца SHAMAN на пропаганду ЛГБТ, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска уничтожили украинскую ДРГ у границ Белгородской области
- Россиян предупредили о подорожании мяса в 2024 году
- Минпросвещения поддержало включение в школьную программу «Любэ» и SHAMAN
- Продюсер Рудченко: SHAMAN мог пропустить концерт в честь Крыма из-за графика
- ВС РФ уничтожили пункт дислокации ДРГ ВСУ у границ Курской области
- ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в ДНР
- Гладков: Три человека пострадали в Белгородском районе после атаки ВСУ
- Правящая партия Грузии готовит законопроект против ЛГБТ-пропаганды
- Эстония объявила о решении выслать российского дипломата
- YouTube-блогеров обязали маркировать контент, созданный ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru