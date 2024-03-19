Правящая партия Грузии готовит законопроект против ЛГБТ-пропаганды

Правящая партия «Грузинская мечта» на следующей неделе внесет в парламент страны законопроект против пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), передает телеканал Pirveli со ссылкой на исполнительного секретаря партии Мамука Мдинарадзе.

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В конце февраля партия анонсировала законопроект, направленный на борьбу с ЛГБТ-пропагандой. Мдинарадзе тогда осудил «псевдолибералов», которые, навязывают понятия «родитель-один» и «родитель-два».

Мдинарадзе также указал на попытки провести в стране недели прайда и проявляющиеся «элементы пропаганды» в кино.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВД попросили проверить певца SHAMAN на пропаганду ЛГБТ, напоминает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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