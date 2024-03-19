Правящая партия Грузии готовит законопроект против ЛГБТ-пропаганды

В конце февраля партия анонсировала законопроект, направленный на борьбу с ЛГБТ-пропагандой. Мдинарадзе тогда осудил «псевдолибералов», которые, навязывают понятия «родитель-один» и «родитель-два».

Мдинарадзе также указал на попытки провести в стране недели прайда и проявляющиеся «элементы пропаганды» в кино.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВД попросили проверить певца SHAMAN на пропаганду ЛГБТ, напоминает RT.

