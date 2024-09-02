Правящая партия Азербайджана получила 68 мест из 125 в парламенте
Правящая партия Азербайджана («Новый Азербайджан»), которую возглавляет глава государства Ильхам Алиев, получила 68 из 125 мест в однопалатном парламенте республики по итогам прошедших 1 сентября внеочередных выборов. Об этом сообщил Центризбирком страны.
Согласно данным, после обработки бюллетеней со 100% избирательных участков, явка составила 37,24%. В Азербайджане порог явки не предусмотрен, выборы при любом числе проголосовавших признаются состоявшимися.
Парламентские выборы проходят в Азербайджане по мажоритарной системе. Победителем в своем округе признается кандидат, который набрал простое большинство голосов. По данным ЦИК государства, на каждый избирательный участок приходилось в среднем по семь кандидатов.
Для наблюдения за выборами было зарегистрировано свыше 110 тысяч местных наблюдателей и почти 600 международных из 69 государств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru