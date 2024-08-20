Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Азербайджан направил официальное обращение для вступления в БРИКС. Как пишет информационное агентство Репорт, такое заявление сделал пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.

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О желании Баку присоединиться к БРИКС стало известно в июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Участие Азербайджана в организации приветствовал Китай.

Ранее Малайзия направила России письмо с заявкой на вступление в БРИКС, сообщает RT.


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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
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