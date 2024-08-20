Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Москвичи на тестовом голосовании решат судьбу закона о животных Более 400 московских брендов представлено на «Маркете будущего» в Репинском сквере Число пассажиров автовокзалов столицы с начала года выросло на 60 тысяч Восемь кинолент из Европы и Азии вошли в программу кинофестиваля «Высоко» Неделя винила стартовала на Чистопрудном бульваре