Правящая партия Австрии провела кризисное совещание из-за отставки канцлера

Сейчас наиболее вероятным вариантом являются внеочередные парламентские выборы при растущей поддержке евроскептиков из FPO. Также Ван дер Беллен может поручить лидеру FPO Герберту Киклю сформировать новое правительство.



Карл Нехаммер занимал пост канцлера Австрии с декабря 2021 года. О своем намерении уйти в отставку политик заявил 4 января 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

