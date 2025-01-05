Правящая партия Австрии провела кризисное совещание из-за отставки канцлера

Руководство правящей консервативной партии Австрии провело в воскресенье, 5 января, кризисное совещание. Консерваторы собрались для выбора преемника канцлера Карла Нехаммера, который ранее объявил о своей отставке, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что провал трех-, а затем двухсторонних переговоров, направленных на создание центристской коалиции оказался неожиданным для консерваторов. Такой исход событий оставляет президенту страны Александру Ван дер Беллену мало вариантов.

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Сейчас наиболее вероятным вариантом являются внеочередные парламентские выборы при растущей поддержке евроскептиков из FPO. Также Ван дер Беллен может поручить лидеру FPO Герберту Киклю сформировать новое правительство.

Карл Нехаммер занимал пост канцлера Австрии с декабря 2021 года. О своем намерении уйти в отставку политик заявил 4 января 2024 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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