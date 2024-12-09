Правоохранители выяснили, что СБУ покрывало мошенническую сеть кол-центров
Международную мошенническую сеть кол-центров покрывали украинские власти, сообщил задержанный руководитель отделения на Украине Яков Кесельман. Его слова приводит RT.
По словам Кесельмана, чтобы урегулировать вопрос со шведскими газетами, один из организаторов обратился к представителю СБУ и заплатил ему $1 млн за «закрытие вопроса».
Также с того момента он начал переводить сотруднику СБУ ежемесячный взнос «за эти 17 офисов».
Ранее ФСБ разоблачила международную преступную сеть кол-центров, которые вымогали деньги у людей по всему миру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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