Правоохранители выяснили, что СБУ покрывало мошенническую сеть кол-центров

Международную мошенническую сеть кол-центров покрывали украинские власти, сообщил задержанный руководитель отделения на Украине Яков Кесельман. Его слова приводит RT.

Мошенники создали «новогоднюю» схему обмана на деньги

По словам Кесельмана, чтобы урегулировать вопрос со шведскими газетами, один из организаторов обратился к представителю СБУ и заплатил ему $1 млн за «закрытие вопроса».

Также с того момента он начал переводить сотруднику СБУ ежемесячный взнос «за эти 17 офисов».

Ранее ФСБ разоблачила международную преступную сеть кол-центров, которые вымогали деньги у людей по всему миру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
ТЕГИ:МошенникиУкраина

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