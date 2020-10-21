Кабмин РФ задумался о сокращении количества институтов развития

Правительство России обсуждает варианты реформы институтов развития и оценивает потенциал для координации, сообщает РБК.

По данным источников агентства, в кабмине анализируют достижение институтами развития национальных целей, которые были определены указом президента Путина. В частности, оценивается деятельность таких структур, как Фонд «Сколково», Российская венчурная компания (РВК), «Росатом», «Ростех», Россельхозбанк, «Автодор», Фонд ЖКХ, Фонд и корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа, Курорты Северного Кавказа и других.

Правительство рассматривает различные сценарии, подготовленные крупными компаниями с госучастием. Например, вариант передачи пересекающихся функций органам власти и выделение структур с уникальными функциями («Роскосмос», «Росатом», «Роснано» и др.) в отдельную группу.

Кроме этого обсуждается координация в партнёрском формате. Не исключается сокращение количества институтов развития, а также продолжение их деятельности в текущем формате.

Вместе с реформой институтов развития рассматриваются возможные изменения в их руководстве. Источники РБК сообщают, что Анатолий Чубайс, с 2008 года возглавляющий «Роснано», получил предложение «заняться Арктикой».

О пересмотре требований к институтам развития, а также возможности их перезапуска, ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая с отчетом в Госдуме глава Правительства отметил необходимость проанализировать работу каждого из них.

