Правительство Словакии рассмотрит вопрос о передаче Киеву МиГ-29

Отмечается, что в заседании правительства будет принимать участие начальник генштаба словацкой армии Даниэл Змеко. Других подробностей не приводится.

Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что поставки истребителей Украине являются лишь вопросом времени. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild также говорил, что Киев рано или поздно обязательно получит западные истребители. Резников напомнил, что ФРГ сначала не желала отправлять свои машины, но позже все-таки изменила решение.

