Правительство Словакии рассмотрит вопрос о передаче Киеву МиГ-29
Правительство Словакии на заседании 15 марта рассмотрит вопрос о передаче истребителей МиГ-29 Украине. Об этом сообщил глава минобороны Ярослав Надь, слова которого приводит канал ТА3.
Отмечается, что в заседании правительства будет принимать участие начальник генштаба словацкой армии Даниэл Змеко. Других подробностей не приводится.
Ранее генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН отмечал, что поставки истребителей Украине являются лишь вопросом времени. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Bild также говорил, что Киев рано или поздно обязательно получит западные истребители. Резников напомнил, что ФРГ сначала не желала отправлять свои машины, но позже все-таки изменила решение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru