Руководство Администрации президента РФ сложило полномочия

Руководство Администрации президента РФ сложило полномочия.

Новость дополняется.

Это происходит автоматически в связи с завершением предыдущего президентского срока Владимира Путина и началом новой каденции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолномочияАдминистрация Президента

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